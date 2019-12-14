أمين "القومي للأمومة": واقعة ضرب أم لابنها إساءة لكرامة وحقوق الطفل

تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم، ببلاغ للنيابة العامة في واقعة جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي لفيديو مصور لسيدة تضرب طفلا وتطلب منه إبلاغ والده بعدم رغبته في العيش مع أمه.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة، وجرى بتحرير بلاغ رقم 8112 بتاريخ 13 ديسمبر 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدوره أبلغ النيابة العامة التي تحركت على الفور باستدعاء الأب، والذي تبين أنه منفصل عن زوجته وبينهما خلافات أسرية، والطفل عمره خمس سنوات ومقيم مع أمه بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.

Advertisements

وأشارت "العشماوي" إلى أنه حرصاً علي مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، أرسل المجلس محاميا من وحدة الدعم القانوني لحضور التحقيقات مع الأب أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، لمتابعة سير التحقيقات.

وأشارت إلى أنه جرى إرسال إخصائي من خط نجدة الطفل مع رجال المباحث، الذين ضبطوا السيدة صاحبة الفيديو والطفل، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهما.

وأكدت أن هذه الواقعة أظهرت إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مشيرة إلى أنه بناء على قانون الطفل وكتاب دوري النيابة العامة (7) 2018، طلبت النيابة العامة تقرير خط نجدة الطفل لتحديد المصلحة الفضلي للطفل، حيث تباشرالنيابة العامة تحقيقاتها بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي لعام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية والمستشار هشام حاتم، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية.

وشددت على أن المجلس يتابع على مدار الـ 24 ساعة، ويرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليقوم بدوره على الفور بحماية أي طفل معرض للخطر.