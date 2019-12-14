تعرف على أبرز الإطلالات في عرض أزياء موسكينو منها حقائب بشكل قفازات

على مدى السنوات العشر الماضية، تغيرت عروض الأزياء بشكل كبير، حيث رأينا العديد من العروض بشكل مبتكر أكثر بعيداً عن المظهر التقليدي المعروف، أصبح لدينا الآن ديكورات بشكل المطارات ومحطات قطارات فارغة ومستودعات وقوارب و شواطئ وكل شيء، أصبحت الخلفيات المثيرة للاهتمام ميزة متوقعة تقريباً من كبار المصممين، حتى خلال عروضهم غير الموسمية.

في عروض أزياء ما قبل الخريف pre fall لعام 2020، وضع مصمم الأزياء والمخرج الإبداعي لدار أزياء موسكينو Moschino جيريمي سكوت Jeremy Scott مدرجه داخل قطارات المترو القديمة في متحف نيويورك ترانزيت في بروكلين.

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