تعرف على توقعات عام 2020 وما سيشهده من تغيرات على بعض الأصعدة

كشفت عالمة الأبراج والفلك اللبنانية الشهيرة، ماغي فرح، عن توقعاتها لأحداث حول العالم خلال العام المقبل 2020، وما سيشهده من تغيرات على بعض الأصعدة.

وقالت إن "2020 سنة مصيرية، وستطبع العصر كله والسنوات لأكثر من 25 عاما مقبلة"، كما أنها ستحمل عنفا لم نشهده من قبل، وشتائم في العالم لم نعتد عليها من قبل من بعض رجال السياسة والبلدان".

وأشارت ماغي فرح إلى أن "عام 2020 أكثر خطرا من 2019"، موضحة أنه "سيشهد انقلابات واحتجاجات شعبية كبيرة بدأت في العام الحالي، كما أن أنظمة كثيرة ستتغير وسيحدث تقشف في العالم أجمع بسبب التراكم الاقتصادي المحتمل".

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كما توقعت انهيار بعض الحكومات واهتزازها في 2020، وانهيار أسواق مالية واحتجاجات شعبية في بعض البلدان وثورات على الأوضاع الاقتصادية.

وذكرت أن "الفترة من 17 فبراير/ شباط حتى 31 مارس/ آذار المقبلين، ستكون مسرحا لقرارات مهمة تتخذ ولفرص كثيرة، حتى ينفذ البعض أهدافهم المرسومة".

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ولفتت إلى أنه "هذا العام تسقط رؤوس كبيرة، وتتأثر الأوضاع الاقتصادية بما يحدث، ربما نسمع عن حالات إفلاس وعن حالات انهيارات وصدامات عنيفة، يجعل العالم يبحث عن الحلول ويفضح بعض المؤامرات".

وأضافت أن "وجود شهر مارس في برج الحمل، يشير إلى حدوث اغتيالات وثورة على سلطة كبيرة، ويشكل خطرا على الأمن، ويشير لاعتراض على بعض المسؤولين، كما أنه قد نرى عمليات سطو كبيرة على بعض المواقع، وأحداث صادمة بين 26 يونيو/ حزيران و27 أغسطس/ آب" المقبلين.

وحذرت ماغي فرح من "أن الوضع سيكون دقيقا من شهر سبتمبر/ أيلول إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، وقد نشهد حربا في هذا الوقت ببعض المناطق في العالم".

وتوقعت بحدوث "انقلابات في عالم المعلوماتية والتكنولوجيا، واكتشاف علاج لمرض السرطان، وقد يتم العلاج النهائي هذه المرة بين 2020 و2021، وقد يكون مصدره فرنسا".

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