"المحظوظ".. عثر على "قيء حوت" بمئات الدولارات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
عثر عامل نظافة تايلاندي على كتلة غريبة كبيرة الحجم نسبيا في أثناء تمشيطه شاطئ بحثا عن قمامة قابلة للتدوير من أجل بيعها، وتبين له لاحقا أنها عبارة عن قيء حوت باهظ الثمن.
وعثر سوراشيت تشانتشو أثناء بحثه على شاطئ بجنوب تايلاند، عن نفايات قابلة لإعادة التدوير على كتلة غريبة، مقارنة بالنفايات التي توجد في العادة بتلك المنطقة، تزن حوالي 17 كيلوجراما، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".
وحمل سوراشيت الكتلة إلى منزله وأجرى مع أصدقائه اختبارا بسيطا لها عن طريق حمل ولاعة سجائر، وسرعان ما ذابت وانبعثت منها رائحة مسك لطيفة.
وعندها أدرك سوراشيت أن الكتلة مصدرها على الأرجح حوت العنبر، وأن الكتلة ما هي إلا قيء الحوت، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.
ويعتقد أن العنبر يتشكل في المسالك الهضمية للحوت العملاق، وهي مادة مرتفعة السعر بمئات الدولار، وتدخل في صناعة العطور.
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