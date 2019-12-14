قدم الشيف أسامة السيد، طريقة عمل ميلفيه، وذلك من خلال برنامجه "من مطبخ أسامة" الذي يعرض على قناة "CBC سفرة"، وهو من أنواع الحلويات اليمنية التي يفضل الكثيرون تناولها.

مقادير عمل ميلفيه

عجينة ميلفيه

2 كوب لبن

4 صفار بيض

2 ملعقة كبيرة نشا

4 ملعقة كبيرة سكر

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كاكاو

سكر بودرة

مربى

طريقة عمل ميلفيه

افردي عجينة الميلفيه في صينية وخرميها بالشوكة وادخليها الفرن.

ضعي اللبن على النار حتى يغلى واخلطي النشا مع صفار البيض والسكر ثم ضيفي القليل من اللبن الساخن وقلبي جيدا وضيفي الفانيليا.

ضيفي الخليط إلى باقي كمية اللبن على النار وقلبي حتى تتماسك ويثقل القوام واتركيها لتبرد.

قطعي الميلفيه مربعات ثم احشيه بالكاسترد ثم رشيه بالكاكاو والسكر البودرة ويمكنك حشوه بالمربى وتزينه حسب الرغبة.