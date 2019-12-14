"استغلي النت".. نصائح للمرأة العاملة في التعامل مع "شغلها" عند مرض طفلها

مع استمرار التقلبات الجوية، والانخفاض المفاجيء في درجات حرارة الطقس، يصاب العديد من الأطفال بأمراض عدة، على رأسها الإنفلونزا، وسط حيرة العديد من الأمهات العاملات، في كيفية التعامل في ذلك الموقف، وآلية الموازنة بين أعمالهن والاعتناء بأبنائهن.

وفيما يلي، مقترحات للتعامل بمثالية مع ذلك الموقف، دون التقصير في العمل أو الاهتمام بالأطفال المرضى، وفقا لما ذكره موقع "working mother":-

- استغلال الإنترنت، في مباشرة العمل من المنزل، بعد استئذان المدير، والتأكيد على التواصل باستمرار مع جميع فريق العمل، لإنجاز المهام دون تقصير.

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- وضع جدول لتنظيم المهام المكلفة بها في العمل، وتحديد الأهم فيهم لتنفيذها أولا، مع أهمية وضع وقت محدد لإنجاز كل مهمة عمل، وعدم إغفال تصفح الإيميل.

- الجلوس بجوار طفلك خلال إنجاز العمل، ومتابعته باستمرار، وإعطائه الأدوية في موعدها، مع تجنب القيام بالمهام المنزلية من التنظيف وغسل الأطباق.

- طلب المساعدة من والدتك أو زوجك أو أصدقائك المقربين، لمساعدتك في الاهتمام بطفلك، وإنجاز مهامك سريعا.