طريقة عمل ستيك مشوي

الستيك المشوي طعاما صحيا إذا قدم مع السوتيه، والخبز الأسمر، وهو من المطبخ الأوروبي الذي يتميز بالنكهة القوية، ويمكن طهيه بأكثر من تتبيلة، ولكن تختلف طريقة تقديمه سواء كان مطهو جيدا أو "جوسي". المقادير ستيك. صويا صوص. ويرشيسترشاير صوص. خل التفاح. سكر. ثوم. Advertisements جنزبيل. طريقة التحضير يخلط الزنجبيل مع الثوم ثم ضيفي ملعقتين سكر. يضاف ويرشيسترشاير صوص، والصويا صوص ثم يضاف خل التفاح. يترك في الثلاجة لمدة ساعة ليتشرب اللحم من التتبيلة. تحضر الشواية ويوضع عليها مكعب من الزبد. يشوى اللحم حتى الحصول على اللون والطهي المناسب.

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