ابنة ممدوح عبدالعليم: "والدي كان شديد في البيت زي رفيع العزايزي"

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، المذاع عبر فضائية "CBC"، الإعلامية شافكي المنيري، أرملة الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، وابنتها هنا ممدوح عبدالعليم، ليتحدثا عن كتاب "أيام في بيت المحترم"، الذي كتبته "المنيري"، عن زوجها الراحل.

تحدثت هنا ممدوح عبدالعليم، عن والدها الراحل، مؤكدة أنها كانت ترفض مشاهدة أعماله الفنية، حتى لا تصدق أن والدها يمكن أن يكون شخصية مثل التي يقدمها في العمل الدرامي أو السينمائي، لافتة إلى أنها شاهدت العام الماضي مسلسل "الضوء الشارد"، الذي قدم فيه والدها الراحل دور "رفيع بيه العزايزي"، واعتبرته أفضل عمل فني شاهدته في حياتها.

وتابعت: "عشقت المسلسل ده عشان هو فعلا بابا في البيت، وفعلا شخصية رفيع بيه في البيت، وكان شديد جدا، وعلى قد الشدة كان فيه الدفا والحضن".

ولفتت هنا، أن والدها كان يرفض أن "تشرب الشاي"، خوفًا على صحتها، وكان يقول لها: "يعني ايه واحدة في سنك تشرب شاي، ده انا مبشربتش شاي قدام أبويا غير لما جبتك".

وتحدثت هنا، أنها عزمت على التفوق في الجامعة بعد وفاة والدها، وحصلت على الشهادة الجامعية من لندن بتفوق، محققة المركز الأول، وتسعى الأن للحصول على درجة الماجستير.

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وأعربت شافكي المنيري، عن سعادتها بسبب رد الفعل حول كتابها عن زوجها الراحل: "أنا اتخضيت من رد الفعل، والناس استقبلت الكتاب بحب شديد" مضيفة: "أنا بشكر كل الناس اللي جات، وـأنا مكنتش ملاحقة إني أرد".

وأوضحت "المنيري"، أن البيوت المصرية بها الكثير من قصص الاحترام والمودة مشيرة إلى أن زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، كان استثنائيًا في كل شيء: "كان استثنائي جدا في كل حاجة"، لافتة إلى أنها كانت تكتب الكتاب عنه، وتشعر أنه يقرأ ما تكتبه.

وتابعت: "احنا مش ملايكة أنا وممدوح، لكننا بشر وعندنا أخطاء ومشاكل، لكن المهم بنتعامل معاها إزاي، وأكيد احنا زي أي أسرة مصرية، عندها مشاكلها، لكن طول ما المشاكل داخل إطار البيت، بتعدي بسلام ومحبة"، مؤكدة أن كتابها عبارة عن مجموعة من الحكايات التي حدثت مع زوجها الراحل.