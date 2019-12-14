حقيقة الصورة المتداولة لشمس البارودي بالحجاب.. قديمة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، ظهرت فيها إلى جانب زوجها الفنان حسن يوسف، وعدد من أفراد الأسرة.

وارتدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي في الصورة، الحجاب ونظارة طبية، بينما ارتدى حسن يوسف جلباب.

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شمس البارودي وحقيقة الصورة المتداولة

وروج رواد مواقع التواصل، وبعض المواقع الإخبارية، بأن الصورة حديثة، ولكن بعد البحث، تبين أن الصورة جرى التقاطها العام الماضي، خلال شهر ديسمبر، في وجود عمر حسن يوسف وأشقائه وزوجاتهم، فضلا عن الابنة ناريمان.