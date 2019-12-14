مكياج رأس السنة

أيام ويستقبل العالم انتهاء عام 2019، ويستعد العديد من الآن للاحتفالات لاستقبال العام الجديد القادم، وتشغل الاحتفالات تفكير معظم الفتيات، اللاتي يستعدين للتنزهه أو السفر، مع بعض التحضيرات كاخيار الملابس المناسبة، والمكياج الملائم لتلك المناسبة.

ويعتمد مكياج "الكريسماس" عادًة على رسمة العيون، الأكثر إبرازًا في الوجه، مع أحمر الشفاة الصارخ، والمُحبز أن يكون باللون الأحمر.

وإليكِ عدة اقتراحات لتطبيق مكياج الكريسماس، وفقًا لما ذكرها "ezyshine"

العيون المتلألئة

العيون المتلألئة، اختيار البعض خلال احتفالات عيد الميلاد، يمكنك تطبيقها بدقة، عقب وضع لون "نيود" على الجفن، ومن ثم وضع ظلال لامعة باللون الذهبي، أو السيلفر، أو الألوان الصريحة مثل الأخضر والأزرق مع استخدام كُحل لامع داخل العين.

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شجرة الكريسماس

يمكنك تطبيق ألوان شجرة الكريسماس، على جفن العين، لكي تصبحين أكثر اختلافًا، كل ما عليكي تطبيق اللون الأحمر على جفن العين، مع تحديد أعلى الرموش باللون الأبيض، ولا مانه من تحديد أسفل الحاجبين باللون الأخضر.

العيون المُجنحة

والتي تعتمد على الأيلاينر، كل ما عليكِ رسم الآيلاينر لأعلى قبل الالتقاء بحاجبيكِ، بشكل مُجنح، مع استخدام الكحل الأسود.

ويمكنك وضع أحمر شفاه باللون الأحمر اللامع، أو الصريح لإبراز ملامحك.