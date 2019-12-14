تعتبر لازانيا الدجاج بكافة أنواعها من الأطباق لذيذة المذاق التي يفضلها الكثير، كما أنها تتمتع بالعديد من العناصر المفيدة، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف أميرة شنب. مقادير لازانيا دجاج مكرونة صدور دجاج جبنة موتزاريلا جبنة بارميزان شيدر مبشور بقدونس ملعقة صغيرة ثوم مفروم ملعقة صغيرة بصل مفروم 2 ملعقة صغيرة ريحان ملح فلفل زعتر بصل اخضر مفروم Advertisements كرفس مفروم جزر مبشور فلفل رومى مفروم البشاميل كوب لبن كوب كريمة جوزة الطيب قرفة زبدة طريقة تحضير لازانيا دجاج شوحي الدجاج مع ملح وفلفل وزيت وزعتر وثوم مفروم. ضيفى البقدونس والبصل والكرفس والجزر المبشور واستمرى فى التقليب لمدة 5 دقائق. ضيفى الريحان و يقلب جيدا وقومى برص شرائح المكرونة فى بايركس الفرن ثم ضعي عليه الخليط ثم الجبنة. طريقة تحضير البشاميل شوحي الدقيق مع الزبدة ثم ضيفى اليه اللبن و الكريمة تدريجيا حتى الحصول على القوام المطلوب. ضيفى القرفة و جوزة الطيب ويقلب جيدا. ضيفي البشاميل على الخليط فى البايركس ثم يرص طبقات من الحشو والجبنة والبشاميل ويدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة 25 دقيقة ثم ترفع وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير لازانيا الدجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.