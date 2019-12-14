6 أمراض مناعة ذاتية على كل امرأة معرفتها

هناك بعض الأمراض التي تهاجم المرأة في عمر معين، وتسبب لها آلما وضررا، خاصة أمراض المناعة الذاتية.

لذا يستعرض التقرير التالي 6 أمراض مناعة ذاتية، على كل سيدة معرفتها، بحسب موقع "هيلث".

الذئبة

مرض يهاجم الجلد والمفاصل والأوعية الدموية أو الأعضاء الداخلية، ما يسبب التهاب.

الذئبة الحمامية الجهازية أو الذئبة الحمراء، هي النوع الأكثر شيوعًا، وخطيرًا في هذا الاضطراب.

وتصاب النساء بالذئبة أكثر من الرجال، خاصة النساء في سن الإنجاب، الصعوبة في مرض الذئبة، هو أنه يمكن أن يعبر عن نفسه بطرق مختلفة، يميل إلى أن يكون مرضًا متعدد الأنظمة، مع أعراض تصيب العديد من الأعضاء المختلفة.

الصدفية

الصدفية شائعة، ومؤثرة، وفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، وهناك أشكالا مختلفة لها، الصدفية البلاك، تسبب بقع الجلد الحمراء الملتهبة، التي تغطيها جداول فضي.

الصدفية يمكن أن تكون حاكة أو مؤلمة.

يصيب عادة المرفقين والركبتين وفروة الرأس وأسفل الظهر.

تظهر بعض أنواع الصدفية على الراحتين أو القدمين أو الإبطين، أو طيات الجلد حول الأعضاء التناسلية.

التصلب العصبي المتعدد

يحدث (MS) عادة ما بين سن 20 و 50 عامًا، ما يؤثر على ضعف عدد الرجال على الأقل.

يقدر أن حوالي 2.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لديهم مرض التصلب العصبي المتعدد.

في مرض التصلب العصبي المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي للجسم المايلين، الطبقة الواقية التي تعزل أعصاب الجهاز العصبي المركزي، والألياف العصبية نفسها.

يؤدي التلف الناتج، بما في ذلك مناطق متعددة من أنسجة ندبة، إلى تعطيل التواصل بين دماغ الشخص وأجزاء أخرى من الجسم.

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التهاب المفاصل الروماتويدي

ثلاثة أضعاف النساء أكثر من الرجال يصابوا من مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو المرض الذي يهاجم فيه الجهاز المناعي ويؤدي أحيانًا إلى تشوه المفاصل.

التهاب المفاصل الروماتويدي، يسبب الألم والتورم والتصلب وفقدان وظيفة المفصل، عادة في الأصابع والرسغين والقدمين، لكنه قد يؤثر على أي مفصل.

ومثل العديد من أمراض المناعة الذاتية، يمكن أن تؤثر على مناطق في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجلد والفم والرئتين والأوعية الدموية.

التهاب المفاصل الروماتويدي قد يسبب أيضًا فقر الدم والتعب والحمى.

التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو

يصنع الجسم أجسامًا مضادة تهاجم جسمه، وهي الغدة على شكل فراشة في الجزء الأمامي من الرقبة.

بمرور الوقت، تصبح الغدة الدرقية ملتهبة التهابا مزمنًا ولا يمكنها إنتاج كميات كافية من الهرمونات اللازمة للسيطرة على التمثيل الغذائي.

التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو (ويسمى أيضا مرض هاشيموتو) هو السبب الأكثر شيوعا لقصور الغدة الدرقية، أو انخفاض الغدة الدرقية.

هو أكثر شيوعًا عند النساء بمقدار ثمانية أضعاف. من المرجح أن يظهر Hashimoto’s بين سن 40 و 60 عامًا، على الرغم من أن السبب الدقيق غير واضح، إلا أنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب مزيج من الجينات والمحفزات البيئية.

مرض graves'

تهاجم حالة المناعة الذاتية هذه الغدة الدرقية أيضًا، ولكن بدلاً من تدمير خلايا الغدة الدرقية، يؤدي ذلك إلى الإفراط في إفراز هرمون الغدة الدرقية.

الكثير من هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يتسبب في تضخم الغدة الدرقية ونبض القلب السريع والعصبية أو التهيج وحركات الأمعاء المتكررة وفقدان الوزن ومشاكل النوم.

كثير من الناس يعانون من مشاكل في العين مثل تورم أو انتفاخ العينين.

يمكن أن يتسبب في احمرار سماكة الجلد على أسفل الساقين وقمم القدمين.

هو السبب الأكثر شيوعا لفرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) في الولايات المتحدة.

إنه يصيب حوالي واحد من كل 200 شخص وهو أكثر شيوعًا بين النساء بمقدار ثماني مرات، وفقًا لجمعية الغدة الدرقية الأمريكية.