نصائح لمرضى الربو في الشتاء

قد يكون الطقس البارد قاسيا علينا جميعًا، ولكن إذا كنت مصابًا بالربو، فيمكن أن يخطف الشتاء حرفا أنفاسك.

وهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لمرضى الربو في الشتاء، بحسب موقع "هيلث" الطبي كالتالي:

لقاح الأنفلونزا

يقول الدكتور بينينجتون إنه للحصول على أفضل حماية خلال موسم الأنفلونزا، احصل على لقاح الأنفلونزا قبل نهاية شهر أكتوبر.

كما يوصي بينينجتون بالتحدث مع طبيبك حول ما إذا كنت تحتاج إلى لقاح الالتهاب الرئوي.

التمرين بالداخل

الأشخاص الذين يعانون من الربو يعانون أحيانًا من ضيق في التنفس عند ممارسة الرياضة في الطقس البارد، فإذا كنت مصابًا بالربو، فقد تكون الأنشطة الداخلية مثل أخذ دروس في اللياقة البدنية أو السباحة من الخيارات الأفضل.

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وضع وشاح

تغطية فمك عندما تكون بالخارج سيساعد على حماية مجاري الهواء عن طريق تسخين الهواء قبل أن تتنفس.

المرطب

حتى إذا كنت في الداخل، يمكن أن يكون الهواء جافًا، لذلك قد يساعد المرطب في تخفيف التنفس. فقط تأكد من أن الخزانات والمرشحات نظيفة.

الحفاظ على الأيدي نظيفة

عندما تغسلهم، افعل ذلك لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون والماء، استخدم معقم اليدين عندما تكون خارج المنزل.

ابقي يديك بعيدا عن وجهك

هكذا ننقل فيروسات البرد والإنفلونزا، نضع أيدينا عن طريق اللمس، على سبيل المثال على مقبض الباب، ثم في أجسادنا من خلال الفم أو الأنف أو العينين.

تحدث إلى طبيبك قبل موسم البرد والانفلونزا

تأكد من أن لديك خطة عمل الربو بعد الاتفاق مع طبيبك إذا مرضت، فأنت تعرف ما يجب فعله قبل أن تصبح الأعراض شديدة بالفعل.