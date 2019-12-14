طريقة عمل سمك ثعابين

حضري لأسرتك اليوم، على طاولة طعامك، طاجن سمك ثعابين، مع الأرز، وقدميه مع السلطة الخضراء، والطحينة.

مقادير سمك ثعابين

سمك ثعابين

ثوم

بصل مفروم

زيت

كمون

ليمون

طماطم

كزبرة خضراء

بهارات

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فلفل حار

كرفس

كرات

أرز

ملح - فلفل أسود

طريقة تحضير سمك ثعابين

افرمي البصل نع الطماطم، والبهارات والملح والفلفل أولًا، ثم شوحيهم في الزيت على النار.

ضيفي الأرز للخليط، والكمون، وقلبيهما جيدًا.

في وعاء آخر عميق، أفرمي الثوم مع الليمون والكرات والكرفس والفلفل الحار والكمون والملح والفلفل والزعتر، ثم تبلي السمك بهذا الخليط.

اغمري السمك بالدقيق، وشوحيه، ثم ارفعيه من على النار، وصفيه.

رصي السمك، مع مكعبات البصل، وخليط الأرز، والطماطم المفرومة، في طاجن، ثم ادخليه للفرن، حتى ينضج.