الامارات | «البيئة والمحميات الطبيعية» تحتفل باليوم العالمي للجبال

شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة والمحميات الطبيعية» تحتفل باليوم العالمي للجبال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم فرع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في كلباء برنامجاً بمناسبة اليوم العالمي للجبال، في مركز الحفية لصون البيئة الجبلية التابع للهيئة، تحت شعار «جبالنا أمانتنا»، بمشاركة وتعاون جهات عدة.

واستهدف البرنامج موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية، وزوار المركز، وهدف إلى الإسهام في التوعية بأهمية الجبال بالحياة، وتسليط الضوء على فرص ومعوقات التنمية الجبلية. حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 ديسمبر ليكون «اليوم العالمي للجبال»، اعتباراً من عام 2003.

وقالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، هنا سيف السويدي: «نحرص دوماً على الاحتفال باليوم الدولي للجبال، فهذه الخطوة تمثل واحدة من تجليات وتطبيقات أهدافنا واستراتيجياتنا، المنبثقة من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مختلف مجالات البيئة وحمايتها والحفاظ عليها، وصون التنوع الحيوي».