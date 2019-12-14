شكرا لقرائتكم خبر عن أعمـــاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلعب الشعاب المرجانية دوراً في حياتنا، حيث توفر الغذاء والدواء والحماية من العواصف، فهي توفر الغذاء كالأسماك والقشريات، والدواء، حيث كشف العلم الحديث وجود مواد يفرزها المرجان والإسفنج لمنع الكائنات الأخرى من التكون على أجسامها، وهذه المواد يستخدمها العلماء لمعالجة أمراض السرطان والأمراض العصبية، أيضاً تحمي الشعاب الشواطئ من التآكل بفعل العواصف والتيارات، فهي بمثابة كواسر أمواج، إضافة إلى كونها أماكن استمتاع وغوص وسياحة، هذا على سبيل المثال لا الحصر لأهميتها. صورة لنوع من الشعاب المرجانية الطويلة قمت بتصويرها في منطقة بحر الباندا بإندونيسيا Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أعمـــاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.