الامارات | الجاكت الفرو لإطلالة شتوية دافئة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجاكت الفرو لإطلالة شتوية دافئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتربع الجاكت الفرو على عرش الموضة النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة. وأوضحت مجلة «Elle» الألمانية أن الجاكت الفرو يطل هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس XXL ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت الفرو يكتسي بألوان هادئة كالبيج والأخضر الداكن، في حين تتألق بعض الموديلات بألوان زاهية كالأحمر البوردو. ويتناغم الجاكت الفرو بقصة XXL مع سروال جينز ذي قصة ضيقة وبوت الكاحل «أنكل بوت».