الامارات | مطرب أوغندي يستعد لخوض انتخابات الرئاسة

شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب أوغندي يستعد لخوض انتخابات الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح روبرت كياجولاني، مطرب البوب الأوغندي المعروف باسم بوبي واين، والذي اتجه للسياسة، بأنه وصل إلى مرحلة متقدمة من المحادثات مع أحزاب المعارضة، من أجل الاتفاق على خوض انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2021، بمرشح واحد ضد الرئيس يوري موسيفيني، الذي يتولى الحكم في البلاد منذ عام 1986. وأعرب بوبي واين عن أمله في أن يكون هو هذا المرشح. ويجري واين محادثات مع السياسي المعارض كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات الرئاسة أمام موسيفيني أربع مرات من قبل دون أن تكلل مساعيه بالنجاح.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن واين (37 عاماً)، قوله خلال مؤتمر صحافي في جوهانسبورغ، حيث كان يتسلم جائزة من مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية: نأمل أن نتفق على مرشح واحد. مضيفاً أن الشباب الأوغنديين يحثونه على الترشح. ونجح واين في حشد تأييد الناخبين الشباب في المناطق المدنية في أوغندا، وسبق اعتقاله مرات عدة. ويوجه واين خلال أغانيه انتقادات إلى غياب الحريات السياسية في عهد الرئيس موسيفيني، ودعا إلى إجراء تغييرات في زعامة البلاد.