غنت أمامه في مؤتمر الشباب السابع.. "هديل": نفسي أجلس بجوار الرئيس السيسي

جذبت الأنظار إليها بصوتها في المؤتمر الوطني السابع للشباب، كان حلمها أن يستمع إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي فحققه لها وأنصت إليها، وما لبثت أن انتهت من الغناء حتى صعد إليها على خشبة المسرح واصطحبها بنفسه لترتفع أيدي الحضور بالتصفيق عاليًا تشجيعًا لها وإجلالًا وتقديرًا لموقف الرئيس معها.

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من بين صفوف الحضور بقاعة مسرح منتدى شباب العالم، حضرت هديل ماجد، الملقبة بـ"أم كلثوم" فريق أولادنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، في أول مشاركة لها بالحدث العالمي في نسخته الثالثة، بعد أن تلقت دعوة لحضوره قبل أيام من انطلاقه على أرض مدينة شرم الشيخ، عبرت عن فرحتها بالمشاركة في حديثها لـ"الوطن" قائلة: "سعيدة بمشاركتي في منتدى الشباب باعتباره ملتقى للسلام ولكل شباب العالم على أرض مصر".

هديل ماجد، من ضعاف البصر، وجهت عبر "الوطن" رسالة إلى الرئيس السيسي الذي سبق وأن التقت به في المؤتمر الوطني السابع للشباب قائلة: "نفسي أقعد جنب الريس في افتتاح المنتدى وأتشرف بمقابلته مرة تانية".