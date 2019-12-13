عودة فجر السعيد بعد رحلة علاج في باريس.. "شكرت أمير الكويت وعاتبت أحلام"

عدة مواد مصورة، تحمل في طياتها لحظات مبهجة للإعلامية الكويتية فجر السعيد، والتي رصدت خلالها استقبال أسرتها ومحبيها لها في المطار، عقب عودتها إلى وطنها، بعد انتهاء رحلة علاجها وتعافيها في العاصمة الفرنسية "باريس"، مشاركة متابعيها بتفاصيل ذلك عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على إنستجرام.

إطلالة الإعلامية فجر السعيد

وظهرت "فجر" واضعة مكياجا واضحا، فضلا عن تغطية شعرها بغطاء رأس، مرتدية أزياء شتوية طويلة وفضفاضة ومتعددة الألوان، خلال وصولها إلى وطنها، وسط انتظار أقاربها ومحبيها، الذين استقبلوها بالأحضان والقبلات وباقات الورود، والتقاط صور "سيلفي" معها.

"ورود" و"أحضان" في استقبال فجر في المنزل

وتضمنت المواد المصورة، الاحتفاء بالإعلامية الكويتية، خلال عودتها إلى المنزل بالسيارة، وسط عبارات المحبة والتهنئة بالشفاء من الركاب والمارة، حتى وصلت إلى محل إقامتها، لتجد بانتظارها باقات من الورود، فضلا عن عقد احتفال تضمن عزف مقطوعات موسيقية متنوعة وسط فرحة من أسرتها.

فجر السعيد: الرجوع لوطني كالحلم

ووصفت "فجر" عودتها إلى الكويت، بأنها مثل الحلم لأنها غير مصدقة ذلك، شاكرة الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجها بباريس، في تصريحات صحفية.

ووجهت الإعلامية رسالة إلى أمير الكويت، خلال حديثها مع الصحافة: "شكر كبير لصاحب القلب الكبير صاحب السمو الله يحفظه.. وجوده حصن أمن وأمان للكويت وللكويتيين .. يا رب تظل طول عمرك خيمة على راسنا.. فضل سموك علي لا يمكن أنساه وهذي عوايدك مع كل عيالك الكويتيين اللي تتعامل معاهم كأب.. الله يحفظك".

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فجر عن منتقديها: "دخلوا جحورهم"

وكتبت الإعلامية الكويتية، على حسابها في تويتر: "البارح وأنا نازلة من الطيارة، اقتنعت بمقولة العضيد نايف شاهر (كل هالفيران اللي إنتي شايفتهم.. دشت جحورها).. الحمد لله على نعمة العافية ورضا رب العالمين ويا حلو فزعة ربي معاي".

فجر السعيد تعاتب أحلام

وبعد عودتها واستقراراها في منزلها عاتبت "فجر" صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "حبيبتي أم فاهد لا يمكن تتصورين أديش تضايقت لما ما جيتي باريس، ولا رافقتيني في رحلة العودة كما وعدتيني".

متابعة: "قلتيلي أنا وديتچ (وديتك) باريس وأنا بردچ (بردك) الكويت تمشين.. وللأسف هذا ما صار.. وهم ما لقيتچ (ما لقيتك) بالمطار بس لقيت ورد بالبيت.. الورد ما يعوضني عنك ولا عن شوفتك"، لترد عليها المطربة الخليجية بتهنئتها على عودتها سلامة إلى المنزل.

مرض فجر السعيد

وكانت فجر السعيد قد أصيبت بوعكة صحية شديدة، دخلت على أثرها المستشفى، في بداية أغسطس الماضي، حيث كانت تجري عملية تحويل مسار، ولكن حدث تسريب في أثناء العملية، أصابها بتسمم في الدم، لتدخل في غيبوبة ويتم حجزها في أحد مستشفيات باريس لتلقي العلاج.

فجر السعيد تعلن تعافيها

يشار إلى أن الإعلامية أعلنت على حسابها الشخصي على "تويتر"، عن تعافيها من المرض، حيث قالت: "الحمد لله حمد الشاكرين بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني مما كنت فيه وبدأت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى الحياة المعتادة من جديد".