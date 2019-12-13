بالفيديو والصور.. ريم هلال تحتفل بزفافها

احتفلت الفنانة الشابة ريم هلال، بزفافها مساء أمس الخميس، بأحد الفنادق الكُبرى وسط حضور عدد من نجوم الفن، على رأسهم الفنانة مها أحمد، ولقاء سويدان.

ونشرت "لقاء" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة لقطات من حفل زفاف الفنانة.

وأظهرت اللقطات تألق العروس، بفستانين زفاف، باللون الأبيض، جاء الأول منهما أبيض ناصع منفوش قليلًا دون نقوشات وبدون أكمام، مزود بجوبير لامع عند منطقة الصدر.

كما اعتمدت على تسريحة شعر انسيابية، وأقراط طويلة لامعة، مع المكياج البسيط بدرجات "الروز".

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كما ظهرت الفنانة بفستان أبيض آخر بأكمام، مُطعم بالفصوص اللامعة كالأميرات، مع طرحة طويلة لامعة أيضا، وتاج مميز.

وعلقت "سويدان" على الصور: "ألف مبروك ريم هلال ربنا يسعدكم حبيبتي".

وكان آخر أعمال ريم هلال مسلسل "البيت الكبير" الذى شاركت في بطولته مع لقاء سويدان وأحمد بدير وإخراج محمد النقلي.