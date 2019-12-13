أسوأ 5 أنواع من الدايت.. ابتعد عن "الدودة الشريطية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

يلجأ البعض لاتباع الحميات الغذائية للحصول على وزن مثالي وجسم ورشيق، تختلف أنواع تلك الحميات لتناسب الجميع، فلا يجب لأحد اتباع نظام غذائي دون معرفة إذا كان مناسب له أم لا عن طريق استشارة طبيب مختص، وهناك أنواع من الدايت لا يجب اتباعها نظرًا لأنها تحمل عدد من المخاطر الصحية التي قد تسبب الوفاة.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير الصفحات التالية أسوأ أنواع الحميات الغذائية التي لا يجب اتباعها، وفقًا لـ "Women’s health"

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