رجاء الجداوي تصمم 5 فساتين لهاني البحيري في ديفيله 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

كشف مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، أنه سيخصص خط أزياء باسم النجمة رجاء الجداوي، خلال مجموعته لعام 2020.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل أيام؛ للإعلان عن عرض الأزياء الخاص به، أنه اجتمع مع رجاء الجداوي وفاجأته بتصميمات 5 فساتين من وحي خيالها، ونالت إعجابه فقرر أن يضيفهم للديفيليه القادم.

وأكدت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، أنها مارست مهنة عرض الأزياء لمدة 28 عاما، وطبعت على شخصيتها وبداخلها فأصبحت الأناقة جزءا اساسيًا من حياتها.

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وتابعت "جلست مع هاني البحيري وأوضحت له أن المرأة بعد الأربعين تعاني من بعض المشاكل، لماذا لا تهتم بها كمصمم أزياء، فأنا أريد أن تكون المرأة حتى تصل إلى عمر التسعين عاما سيدة أنيقة ونتيجة التقدم في السن، من الممكن أن تحدث بعض التغيرات في جسمها فحدثت بعض الترهلات والسمنة، وبالتالي هي في حاجة ماسة إلى إخفائها بالأزياء فقررنا من باب التجربة أن نقدم هذا العام أكثر من تصميم للمرأة فوق سن الأربعين".

وأضافت أن التقدم في السن من الممكن أن يحدث بعض التغيرات في جسم المرأة بعد الأربعين من ترهلات وسمنة، وبالتالي هي في حاجة ماسة إلى إخفائها بالأزياء فقررنا من باب التجربة أن نقدم هذا العام أكثر من تصميم للمرأة فوق سن الأربعين.

وتابعت "الجداوي"، أنها خسرت حوالي 7 كيلو من وزنها، وذلك على الرغم من حبها الشديد لتناول الطعام، إلا أنها شعرت في الفترة الأخيرة أنها تعاني بشكل كبير من عدم قدرتها على الحركة بسهولة، فقررت اتباع نظام غذائي لإنقاص وزنها