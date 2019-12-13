محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
يتواجد الكثير من الأطفال مع أجدادهم بشكل كبير، يستمتعون بصحبتهم وربما يقضون أيامًا متتالية معهم، وقد تكون هذه فرصة لكثير من الأباء والأمهات الذين يقضون فترات طويلة في العمل.
لكن الجلوس بصحبة الأجداد لفترات طويلة للغاية، ربما يؤثر سلبًا على صحة نمو الأطفال اجتماعيًا وسلوكيا، لعدة أسباب نذكرها لكم بحسب ما أوضحها موقع "برايت سايد".
كانت هذه تفاصيل خبر بينها "العصيان".. 5 آثار سلبية لجلوس الطفل مع أجداده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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