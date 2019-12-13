أفضل كريم أساس للمرأة المتقدمة في السن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 10:40 مساءً - لكل فئة عمرية كريم أساس مناسب يعمل على إخفاء العيوب التي تعاني منها البشرة، بالتالي لا بد للمرأة من تغيير كريم الأساس وفقاً لحاجات بشرتها. فإن كنت قد تخطيت سن الأربعين، فإننا سنقدم لك في هذا المقال أفضل كريم أساس بتغطية مثالية للتجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة وأي شوائب أخرى تتأتى من تقدم المرأة في السن.



Lancôme Skin Feels Good

Lancôme Skin Feels Good



تحتوي تركيبة كريم الأساس هذا من لانكوم، الخالية من الزيوت، على حمض الهيالورونيك وبذور المورينغا، التي تعمل جنباً الى جنب، على ترطيب البشرة وتوفير تغطية خفيفة، مع تمويه كافة العيوب التي تعاني منها البشرة بعد سن الأربعين. إضافة الى ذلك، يؤمن هذا الفاونديشن حماية SPF23 من أشعة الشمس.



Laura Mercier Smooth Finish Powder Foundation

Laura Mercier Smooth Finish Powder Foundation



إن كريم الأساس هذا من Laura Mercier، خال من الزيوت وخفيف الوزن، ويمتلك قدرة كبيرة على التعامل مع بشرة المرأة في سن متقدمة، مهما كان نوعها. فهو يؤمن تغطية مثالية خالية من العيوب، حيث يعمل على تمويه التجاعيد والمسامات الواسعة بطريقة طبيعية.

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NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer

NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer



إذا كنت تميلين الى أسلوب مكياج اللامكياج، فإن هذا الفاونديشن من نارس، خيار مثالي لك إن كنت في سن الأربعين وما فوق، كما أنه متعدد المهام. فهو يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، يرطب البشرة وينعشها، مع الحفاظ عليها مشرقة ومتوهجة طوال النهار. طبقيه بأطراف أصابعك، لتحصلي على التغطية التي ترغبين فيها.



Giorgio Armani Luminous Silk Foundation

Giorgio Armani Luminous Silk Foundation



إن هذا الفاونديشن الفاخر من جيورجيو أرماني، حائز على الكثير من الجوائز، إضافة الى أنه الكريم الأساس المفضل لدى كثر من فناني المكياج. فتركيبته الخفيفة الوزن تعمل على جعل البشرة ناعمة وندية، وتؤمن تغطية رائعة للبشرة المترهلة والتي تعاني من الشوائب والعيوب.



Estée Lauder Perfectionist Youth Infusing Broad Spectrum SPF 25

Estée Lauder Perfectionist Youth Infusing Broad Spectrum SPF 25



يهدف هذا الفونديشن من Estée Lauder، الى إبقاء البشرة أكثر نعومةً وإشراقاً، والتخفيف من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، فيترك البشرة بملمس ناعم ومظهر شاب خال من الشوائب. بإمكانك أيضاً التحكم بالتغطية التي ترغبين فيها، خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة.

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