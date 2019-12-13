أفضل أنواع الروج... خيارك المثالي لحفل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 10:40 مساءً - عمدت بعض الماركات العالمية العريقة مؤخراً، الى إصدار أنواع أحمر الشفاه كفيلة بأن تمنحك إطلالة مبهرة وجذابة في الأعياد والمناسبات، وتحديداً حفل نهاية العام، حيث تعمل على إبراز الشفاه بطريقة أنثوية وإضفاء لمسة نهائية رائعة على مكياجك ككل.



وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة من أفضل أنواع الروج، وهي خيار مثالي لك لحفل نهاية العام، فاختاري من بينها ما يناسبك.



Gucci Rouge à Lèvres Lunaison Lipstick

Gucci Rouge à Lèvres Lunaison Lipstick



إن أحمر الشفاه هذا من قوتشي، مستوحى من إطلالات نجمات هوليوود على السجادة الحمراء، بالتالي هو خيارك المثالي لحفل نهاية العام، إذ سيمنحك إطلالة مبهرة كالنجمات. فلونه الأحمر المتلألئ يضيف الى مظهرك لمسة من الجرأة والتألق. إضافة الى أن يتميز بعبوته المطلية بالذهب والمنقوشة بأسلوب فاخر.



Givenchy Le Rouge Night Noir Lipstick

Givenchy Le Rouge Night Noir Lipstick



إنه روج سحري من جيفنشي، يتميز بلونه التوتي الجريء الذي يناسب الأعياد الكبرى بما فيها حفل نهاية العام. فتركيبته الغنية تساعد في إبراز شفتيك وتمنحهما تغطية مشبعة وكثيفة تدوم طويلاً. يناسب أحمر الشفاه هذا النساء المحبات للجرأة والتميز، فلا تترددي في تجربته. علماً أنه متوافر بألوان أخرى جريئة وجذابة.



MAC Kiss of Stars Lipstick

MAC Kiss of Stars Lipstick



يوفر أحمر الشفاه هذا من ماك، لوناً كثيفاً وجذاباَ لشفتيك، وهو خيار رائع للاحتفالات والأعياد، بما فيها حفل نهاية العام. حيث يمكّنك من إبراز شفتيك بأفضل طريقة، وجعلهما أكبر حجماً، كما يمنحك مظهراً احتفالياً يضاهي إطلالات النجمات، فاجعليه ضمن خياراتك لحفل نهاية العام هذه السنة.



YSL Beauty Rouge Pur Couture Holiday Edition Lipstick

YSL Beauty Rouge Pur Couture Holiday Edition Lipstick



يتوافر هذا الروج الساحر من إيف سان لوران بأربعة ألوان جذابة وغنية، تلائم جميعها أجواء الأعياد والاحتفالات خلال فصل الشتاء، وحفل نهاية العام من ضمنها. فهو يوفر لك تغطية مثالية لشفتيك تدوم طويلاً. فاختاريه باللون الذي ترغبين فيه، والذي يليق بلون فستانك.

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Tom Ford Gold Deco Lip Color

Tom Ford Gold Deco Lip Color



إن أحمر الشفاه هذا من توم فورد جذاب وعملي وأنيق، الى درجة أنه بالإمكان اعتماده على مدار السنة، خصوصاً في حفل نهاية العام. فلونه المكثف والغني سيمنحك إطلالة أنثوية فائقة الجمال والجاذبية.

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