أهم أنواع كريمات العين... حلول كاملة وفعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 10:40 مساءً - المشاكل التي تصيب محيط العين كثيرة ومتعددة، بما فيها جفاف الجلد، الانتفاخات، الهالات السوداء، الخطوط الدقيقة، التجاعيد، وهي أمور لا مفر منها في كثير من الأحيان، بسبب الأجهاد والتقدم في السن بشكل خاص. فإذا كنت ترغبين في إعادة الشباب والإشراقة الى عينيك، سنقدم لك في ما يلي، مجموعة من أفضل كريمات العين، التي توفر لك حلولاً فعالة وسريعة لمختلف العيوب والشوائب الموجودة حول العين.



Vichy Minéral 89 Eyes

Vichy Minéral 89 Eyes



إن كريم العين هذا من فيتشي، مرطب فعال جداً لمحيط العين، فهو يشتمل على مياه الينابيع العذبة الغنية بالمعادن وحمض الهيالورونيك الذي ينعش الجلد ويمنحه ترطيباً طويل الأمد. كما أن تركيبته السلسة وخفيفة الوزن تتغلغل في البشرة بسرعة لتعيد إليها الإشراقة والتوهج.



Neutrogena Hydro Boost Gel Cream

Neutrogena Hydro Boost Gel Cream



غالباً ما يصاب الجلد الموجود تحت العين بالجفاف، مما يسرّع في ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.لذلك، فإن كريم العين هذا من نيتروجينا Neutrogena، يوفر لك الترطيب اللازم لمحيط العين، بفضل احتوائه على حمض الهيالورونيك الذي يعزز مستويات الرطوبة في هذه المنطقة من الوجه طوال اليوم، وذلك دون الشعور بالثقل أو اللمعان. يكفي أن تطبقي القليل منه في محيط العين باستخدام أطراف أصابعك لتحصلين على النتيجة المرجوة بسرعة فائقة.



Olay Eyes Eye Lifting Serum

Olay Eyes Eye Lifting Serum



يشتمل كريم العين هذا من Olay، على الببتيدات، وهو مكون خارق يعمل على تعزيز مرونة الجلد الرقيق والحساس ومنحه الترطيب اللازم، وأيضاً محاربة ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في منطقة العينن، مما يعيد الشباب والإشراقة الى عينيك.



Tatcha The Pearl Tinted Eye Illuminating Treatment

Tatcha The Pearl Tinted Eye Illuminating Treatment



التخلص من الهالات السوداء تحت العين ليس بالأمر السهل، فكريم العين مهما كان فعالاً، لا يمكن أن يقدم نتيجة سحرية بين ليلة وضحاها. إلا أن كريم العين هذا من تاتشا Tatcha، صُمم خصيصاً للتخلص من الهالات السوداء بشكل نهائي، فهو من جهة يحتوي على النياكيناميد الذي يقلل من الهالات السوداء، ومن جهة أخرى يأتي بتركيبة سميكة تخفي تلك الهالات بشكل كلي. ومع المواظبة على استخدامه، ستلمسين نتائج رائعة.

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