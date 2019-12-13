مناكير غليتر لمظهر احتفالي جذاب في حفل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 10:40 مساءً - سواء كنت تبلغين من العمر عشرين عاماً أو ستين عاماً، فلا شك أن المناكير الغليتر يُعتبر متعة كبيرة خلال الاحتفالات، بمن فيها حفل نهاية العام، كونه يضفي على الأظافر واليدين لمسة أنثوية جذابة. وفي هذا المقال، نرصد لك أجمل ألوان المناكير الغليتر، التي ستمنحك مظهراً احتفالياً جذاباً في حفل نهاية العام.



Sally Hansen Xtreme Wear Nail Color in Disco Ball

Sally Hansen Xtreme Wear Nail Color in Disco Ball



إذا كنت من عاشقات موضة السبعينات، فإن طلاء الأظافر الغليتر هذا من سالي هانسن Sally Hansen، هو خيار مثالي لحفل نهاية العام، فهو مستوحى من حفلات الديسكو التي كانت تقام في تلك المرحلة. فلونه الفضي المتلألئ سيضيء يديك ويكمل إطلالتك. إضافة الى أنه يتميز بتركيبته الغنية التي تدوم طويلاً على أظافرك.



Essie Nail Polish in Under Wraps

Essie Nail Polish in Under Wraps



يوفر لك هذا المناكير الأخضر الغليتر من إيسي Essie، الفرصة للخروج عن المألوف وعن كل ما هو تقليدي في ما يتعلق بتزيين الأظافر خلال الأعياد والمناسبات والسهرات، كونه لوناً غير اعتيادي ومميز، بالتالي فإن اعتماده في حفل نهاية العام سيضفي على إطلالتك الكثير من التميز والجمال.



Orosa Pure Cover Nail Paint in Prism

Orosa Pure Cover Nail Paint in Prism



إن طلاء الأظافر الغليتر هذا من Orosa، يتميز بتركيبته النباتية الخالية تماماً من المكونات الضارة مثل البارابين والغلوتون. والأهم أنه سيحول أظافرك في حفل نهاية العام، الى قطعة فنية جريئة بألوان قوس القزح، فلا تترددي في تجربته.



Smith & Cult High Gleam Glitter Set

Smith & Cult High Gleam Glitter Set



الفضي الغليتر هو من أبرز الألوان الملائمة للسهرات والاحتفالات، فهو يمنح المرأة إطلالة متلألئة جذابة. ويترافق طلاء الأظافر الفضي الغليتر هذا من Smith & Cult، مع ظلال عيون سائلة باللون نفسه، لتكون إطلالتك مكتملة من النواحي كافة.



Paintbox Power Couple in Like Future + Like Spark

Paintbox Power Couple in Like Future + Like Spark



لقد تم إطلاق هذا الزوج من طلاء الأظافر الغليتر، النحاسي والفضي، ليكونا رفيقَي المرأة في الاحتفالات والسهرات، فلا تترددي في تجربتهما والحصول على مظهر أظافر مثالي من دون الحاجة الى الزهاب الى صالون التجميل، مما يوفر عليك الوقت والمال.

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