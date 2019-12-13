أبرز صيحات الشعر 2020... عودة الى الزمن الجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 10:40 مساءً - في جولة على أبرز صيحات الشعر 2020، نلاحظ سريعاً عودة الكثير من الاتجاهات التي كانت رائجة في السنوات السابقة، إنما مع بعض الإضافات العصرية التي تضفي لمسة من الحيوية على تسريحات الشعر وقصات الشعر.



وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أبرز صيحات الشعر التي سنراها في كل مكان خلال 2020.



وشاح الشعر



لقد اعتدنا على استخدام الوشاح لتزيين الملابس، إلا أنه سيكون من أبرز صيحات الشعر في 2020، فلا تترددي في تزيين شعرك بمجموعة من وشاحات الشعر من مختلف الألوان والأحجام. كما أنه أنثوي وأنيق وعملي في الوقت نفسه، ومتعدد الاستخدامات، حيث يمكّنك من تزيين شعرك بطرق عدة، سواء اعتمدت تسريحة الكعكة أو تسريحة الضفائر أو تسريحة الشعر المنسدل.



تسريحة الكعكة العالية

تسريحة الكعكة العالية



ستكون تسريحة الكعكة العالية، سواء المصقولة بعناية أو الفوضوية أو الكلاسيكية، موضة رائجة جداً في 2020. فهي تسريحة شبابية وملائمة لمختلف الأوقات. يكفي أن تضيفي إليها بعض اللمسات لتكتمل إطلالتك، سواء اليومية أو المسائية. وبإمكانك اعتماد الغرة المشدودة الى الوراء، أو الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه، أو الغرة القصيرة التي تغطي الجبين وبعض الخصل الطويلة المنسدلة بطريقة فوضوية جذابة.



قصة الشعر القصير مع الغرة الطويلة

قصة الشعر القصير مع الغرة الطويلة



إذا كنت تميلين الى قصات الشعر الجريئة والعصرية، وتشعرين أنك في جهوزية تامة لقص شعرك، فلا تترددي في اعتماد قصة الشعر القصير مع الغرة الطويلة مع بداية العام الجديد. فهي موضة رائجة جداً في 2020، وتعود بك الى مرحلة التسعينات، كما أنها تجعلك تبدين أصغر من سنك بكثير.



تسريحة الضفائر

تسريحة الضفائر



لقد رأينا تسريحة الضفائر تحتل أبرز منصات عروض الأزياء العالمية لعام 2020، بدءاً من ألكسندر ماكوين وصولاً الى كريستيان ديور. مما يؤكد أن هذه التسريحة ستحتل عرش الموضة في الأيام المقبلة. بإمكانك اعتماد تسريحة الضفائر بأشكال وأحجام مختلفة، وذلك وفق أسلوبك وطول شعرك، مثل تسريحة الضفيرة الطويلة بأسلوب ذيل الحصان، أو تسريحة الضفيرة المزدوجة، أو تسريحة الضفائر الصغيرة والطويلة التي يأتي قسم منها ملفوفاً بأسلوب الكعكة، والقسم الآخر منسدلاً على الظهر.

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