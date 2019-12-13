بالفيديو.. ابنة عمرو دياب تستعرض رشاقتها برقصة على إنستجرام

شاركت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي تستعرض رشاقتها بوصلة رقص جديدة.

وظهرت "كنزي" خلال المقطع برفقة إحدى صديقاتها، وهما يرقصان على إحدى الأغاني الأجنبية، بإطلالة كاجوال، حيث ظهرت ابنة الفنان بقميص مفتوح كشف عن بطنها، مع بنطلون فاتح اللون، وحذاء رياضي.

وتفاعل العديد من المتابعون، مع المقطع الذي تخطى الـ 14 ألف مُشاهدة، مشيدين برشاقتها ورقصها.

وكانت كنزي احتفلت، مؤخرًا بعيد ميلادها رفقة شقيقها التؤام، عبدالله، وسط والدتها وشقيقتهما جنى.