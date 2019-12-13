المناطق الزرقاء ..حمية جديدة تطيل عمرك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: اكتشف العلماء 5 مناطق على مستوى العالم سكانها معمرين تتجاوز أعمارهم الـ 100 عام، وأطلق عليهم "المناطق الزرقاء" لأنها تحمل لسكانها العمر المديد، تقع تلك المناطق في ساردينيا الإيطالية، إيكاريا اليونانية، كاليفورنيا في الولايات المتحدة، أوكيناوا اليابانية ونيكويا في كوستاريكا، وبعد البحث وجد أن سكان تلك المناطق يتبعون حمية غذائية معينة تحافظ على الوزن والصحة وتقي من أمراض الشيخوخة.. فما هي حمية المناطق الزرقاء؟ للمزيد عن حمية جديدة تطيل عمرك.. اضغط هنا

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