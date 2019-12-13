فستان الأميرة ديانا يفشل في حصد مبلغ البيع في المزاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

اشترت جمعية "Historic Royal Palaces" المستقلة، والتي تحافظ على المقتنيات الملكية البريطانية، الفستان الذي ارتدته الأميرة ديانا عندما رقصت مع الممثل جون ترافولتا بقيمة 347 ألف دولار، بعد أن فشل في حصد المبلغ المتوقع له في المزاد.

وكان من المتوقع أن يحصد الفستان 388 ألف دولار، خلال مزاد كيري تايلور، ولكن الجمعية اشترت الفستان خارج المزاد، بحسب متحدث من المزاد، الذي رفض أن يكشف السبب وراء عدم شراء الفستان خلال عرضه، إلا أن البائع ممتن لكون الفستان سيبقى في المملكة المتحدة، وفق ما نقل "سي إن إن".

وارتدت الأميرة الراحلة هذا الفستان الذي صممه، فيكتور إديلستين، خلال حفل في البيت الأبيض في نوفمبر 1985.

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ونشرت صور للرقصة بين نجم هوليوود والأميرة البريطانية حول العالم، حيث وصف ترافولتا تلك اللحظة بالحلم.

ودفعت الجمعية مبلغاً كبيراً، لشراء الفستان، إذ قالت في بيان إن الفستان ليس مهماً لمجرد أنه نموذج من تصميم الكوتور الذي يهدف الإبهار خلال المناسبات الدولية، بل لأنه يمثل لحظة مهمة في قصة التصميم في القرن العشرين من الملابس الملكية.

وكانت الأميرة قد ارتدت الفستان مع قلادة من الياقوت واللؤلؤ، كمل أصبح الفستان يجسد صورة ونمط أزياء الأميرة.