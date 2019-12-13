يسمح بالنشويات..للمرة الأولى نظام جديد للكيتو دايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

الكيتو دايت يعد من أحدث الأنظمة التي يتبعها البعض بهدف إنقاص الوزن، ويعتمد على تناول الدهون بنسبة مرتفعة مع الابتعاد عن الكربوهيدرات.

وقالت أخصائي التغذية Cynthia Sass وفقا لما نشره موقع "health"، إنها لا تفضل نظام الكيتو الغذائي خاصة أنه محدود للغاية في اعتماده على الكربوهيدرات والألياف، ويعتمد على الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم الحمراء ما يهدد بمخاطر التعرض للالتهابات والمخاطر الصحية.

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