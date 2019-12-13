"ضربته عشان انتقم من أبوه".. القصة الكاملة لفيديو تعذيب أم لطفلها

"تعالى خدني يا بابا".. بصوت غلبه البُكاء وعيون اغرورقت بالدموع، ظهر الطفل "مروان" في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم صباح اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إثر اعتداءات قاسية ومتتالية من والدته التي قررت أن تنتقم من "طليقها"، بطريقة بشعة، حيث ظهرت في المقطع المصور وهي تعنف وتعذب طفلها بعدة صفعات على وجهه، ثم ركلته بقدمها ليسقط على الأرض.

لم تمر ساعات إلا وعاد الرواد تداول المقطع بقوة مطالبين بسرعة القبض على الأم، ليتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ ضد الأم، وعلى الفور أمر النائب العام بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل، لتحدد أجهزة وزارة الداخلية هوية "الأم"، وتضبطها بالفعل وتتحفظ عليها، كما أخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

ويرصد "هن" القصة الكاملة لواقعة تعذيب الأم لطفلها نكاية في طليقها كالتالي:

أم تعذب ابنها بقسوة في مقطع فيديو

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو رصد الواقعة، وحسب ما جاء بالمقطع المتداول، ظهر الطفل يبدو عليه علامات الرعب والخوف، ووالدته تقوم بتعذيبه دون رحمة أو شفقة، حيث يبدأ الفيديو بالطفل جالسا على كرسي صغير أمام والدته، وهي تلكمه بيديها، وتوجه له كلمات خارجة، طالبة منه أن يوجه رسالة لوالده: "قول لأبوك ييجي ياخدك، مش هتقعد معايا، قوله تعالى خدني أنا مش هطفح الدم على حد، أنا مش هربي عيال حد، يا عديم الأهل".

وعندما قال الطفل لوالدته إنه خائف، قامت الأم بمنتهى القسوة بركله بقدمها ليسقط بالكرسي على الأرض، ثم بدأ الطفل يطلب من والده خلال الفيديو وهو يرتجف من الخوف: "تعالى خدني يا بابا".

القومي للطفولة يتقدم ببلاغ ضد الأم

لم تمر ساعات على تداول المقطع، ليقرر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإبلاغ عن الواقعة، للتحري عنها، وإنقاذ الطفل.

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وقال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، في حديثه لـ "الوطن"، إن المجلس القومي للأمومة والطفولة، شكل لجنة لتقصي الحقائق في الواقعة، وقدم بلاغا للنيابة، موضحا أن والد الطفل بالفعل في طريقه إلى النيابة للتحقيق معه في الواقعة.

النائب العام يأمر بالتحقيق في الواقعة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لـ سيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم الجمعة، إنها اتصلت بوالد الطفل واستدعته واستمعت لأقواله، وانتقلت على الفور إلى مسكن المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية؛ وتبين وجود الطفل به ومن عنفته واتضح أن الطفل يدعى "مروان" وأن الأخيرة هي أمه؛ فاصطحبتهما وأختا له من أمه تواجدت معهما إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم؛ والتحقيقات لا زالت مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.

الأم تعترف أمام النيابة: زهقت منه ومن أبوه

"أنا كنت بضرب فيه علشان انتقم من أبوه اللي طلقني وسابني من سنتين وراح اتجوز واحدة تاني.. وسايب ليا ابنه يطلع عيني أنا.. زهقت منه ومن أبوه".. هكذا جاءت اعترافات "تهاني" الأم المتهمة بتعذيب طفلها، خلال تحقيقات النيابة، عقب القبض عليها.

وسردت المتهمة تفاصيل الواقعة، قائلة إنها تعدت بالضرب على ابنها "مروان" بسبب خلافات بينها وبين طليقها الذي يعمل "موظف" بإحدى شركات قطاع البترول في محافظة السويس.

"التضامن": ننتظر قرار النيابة

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، متابعتها للواقعة وقالت في بيان لها، أنها كلفت معاونها للرعاية علاء عبد العاطي بمتابعة الواقعة، وهو يتواجد حاليا بصحبة الطفل "مروان" والأم ووالد الطفل بسرايا النيابة.

وأكدت غادة والي، أن الوزارة في انتظار قرار النيابة العامة بشأن الطفل، مشيرة إلى أنها على استعداد لاستلامه وإلحاقه بدار رعاية مناسبة بما يحقق المصلحة الفضلى له حال أمرت النيابة العامة بذلك.