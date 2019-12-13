صور.. تاج ملكة جمال الكون.. صناعة لبنانية ومرصع بـ1770 قطعة ماس

"قوة الوحدة" أو "Power of Unity"، اسم ملهم لتاج ملكة جمال الكون، الذي ارتدته "زوزيبيني تونزي"، الفائزة باللقب هذا العام، في احتفال أقيم في أتلانتا بأمريكا، ليكون واحدا من أكثر التيجان تميزا في تاريخ المسابقة، حيث أثار شكله المنمق تساؤلات حول تصنيعه.

التاج كان من دار معوّض، اللبنانية للمجوهرات، والتي أنشئت في بيروت عام 1908، والمستقرّة حاليا بين دبي والولايات المتحدة الأمريكية، والتاج هو نتيجة تعاون بين "معوض"، ومنظمة ملكة جمال الكون، التي طلبت من الدار اللبنانيّة صنع ثلاثة تيجان، الأول لملكة جمال الكون، والثاني لملكة جمال أميركا، والثالث لملكة جمال المراهقات في أميركا.

تفاصيل صنع التاج

زيّن التاج بأوراق الكرمة، والأزهار وأغصان مصنوعة جميعها من ذهب 18 قيراطا، ورصع التاج بـ1770 قطعة من الماس بلغ وزنها 167 قيراطاً.

الحجر الكبير الذي توسط التاج هو ماسة صفراء بلغ وزنها 62.83 قيراط. ويقدّر ثمنه بحوالي 5 ملايين دولار.

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دار معوض للألماس

استطاعت دار معوض، خلال مسيرتها في صناعة المجوهرات، أن تجمع عدداً من أبرز الماسات في العالم، منها ماسة "تنين معوض"، الصفراء ذات القطع اللمّاع والتي يبلغ وزنها 54.21 قيراط.

وكذلك ماسة "نجمة كمبرلي"، التي يبلغ وزنها 111.11 قيراط، وماسة "داينستي دايموند" الشهيرة، والتي كانت ملكاً لعائلة رومانوف العريقة.

وقد تعاونت الدار اللبنانية الشهيرة، من خلال مجوهراتها، مع عدد كبير من المشاهير بينهم هايدي كلوم، جيجي حديد، كيندال جينر، وأنجلينا جولي.