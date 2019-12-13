الامارات | نصائح منزلية مفيدة لعلاج التهاب الحلق

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح منزلية مفيدة لعلاج التهاب الحلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انخفاض درجات الحرارة تظهر مشكلة التهاب الحلق، وهي مشكلة منتشرة قد يصاب بها كل إنسان تقريبا لبضعة أيام من العام، وقد تتعدد الأسباب، حيث إن التهاب الحلق ليس مرضا في حد ذاته ولكنه عرض للعديد من الأمراض، بحسب وكالة الانباء الألمانية د ب أ.

وللتخلص من التهاب الحلق بسرعة نصحت المجلة الألمانية أيضا بشرب الكثير من الماء للمساعدة على بقاء الأغشية المخاطية رطبة، وتناول مغلي المريمية والزعتر والبابونج، ومن الأفضل البقاء في المنزل والراحة، وهو ما يساعد بشكل كبير على تجاوز مشكلة التهاب الحلق، كما حذرت المجلة من اللجوء إلى مسكنات الألم في علاج هذه المشكلة لأكثر من ثلاثة أيام.

وإذا لم تتحسن الأعراض بعد يومين أو ثلاثة أيام بشكل ملحوظ، أو إذا صاحب التهاب الحلق مشاكل في التنفس أو مشاكل كبيرة في البلع أو صعوبة في فتح الفم لحد كبير أو الإصابة بارتفاع كبير في درجة الحرارة، لابد من زيارة الطبيب