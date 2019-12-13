مجوهرات عصرية من دبي بنكهة باريسية

من قلب مدينة دبي، وبلمسة من العصرية والأناقة تمنح مجوهرات ” Aquae” الفتيات من كافة الأعمار إطلالة متألقة ممزوجة ببساطة ناعمة مرصعة بالذهب الخالص والألماس والأحجار الملونة. تضم مجموعات ” Aquae” المتنوعة على أساور وقلائد وخواتم وغيرها من المجوهرات الأنيقة والمزينة بأحجار عصرية، ومن ضمن هذه المجموعات تشكيلة “تايم ليس” و “أثينا” ومجموعة “عربي” المزينة بكلمات عربية وحروف مختلفة.

وبمناسبة إطلاق Aquae، تقول مؤسسة العلامة كاثرين كلاسترسكاي: “نحن كنساء تربطنا علاقة قوية بمجوهراتنا لهذا السبب تم ابتكار علامة Aquae الراقية والتي تم تصميمها بالأحجار الكريمة والألماس والتي يتم بيعها عبر الموقع الالكتروني الرسمي، وتوفر Aquae لمحبيها الذهب الخالص بعيار 18 قيراط والألماس بسعر أقل مرتين أو ثلاث مرات من مثيلاتها حولنا”.

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