تسريحات شعر قصير للمناسبات لاطلالة مميزة

ان تطبيق اجمل تسريحات شعر قصير للمناسبات بالخطوات هو من الامور التي تبحثين عنها حتى تتمكني من تطبيق اجمل تسريحات السهرات بدقائق وتلفتي الانظار. لذلك، اختارت لك "ياسمينة" هذه الخطوات



1- تسريحة التاج:

ان تسريحة التاج تعتبر مناسبة إذا كانشعرك بقصة كاريه لتتمكني من الحصول على رفعة شعر كاملة. لذلك، اتبعي هذه الخطوات:



ابدأي صنع فرق في وسط الشعر واقسكيه الى نصفين.

خذي الخصلة الامامية من اعلى الشعر وابدأي بلفها.

وكلما تقدمت في الشعر خذي جزءاً من الخصل المتفلتة ولفيها معها بالطريقة نفسها.

اتبعي الخطوات من الامام الى الخلف وصولاً الى الجهة الامامية الثانية.

ثبتي الخصل من الامام بدبابيس غير مرئية.

2- الكعكة المبعثرة:

ان الشعر القصير يصعب تسريحه على طريقة الكعكة، الا انك، يمكنك ان تصنعي الكعكة المبعثرة التي تحتمل ان تتركي فيها بعض الخصل المتفلتة. لتطبقيها اتبعي الخطوات التالية:

ابدأي برفع الشعر على طريقة ذيل الحصان ولكن بدون تسريحها بشكل مستقيم.

قومي بلف طرف ذيل الحصان بطريقة مبعثرة مع ترك بعض الخصل متفلتة,

يمكنك ان تزيني تسريحتك بأكسسوار مناسب لسهراتك او تركها ناعمة مناسبة تتناسب مع يومياتك.

3- التموجات المثبتة:

ان كنت تبحثين عنتسريحة شعر ناعمة تتلاءم مع يومياتك، اختاري هذه الخطوات:

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قومي بلف شعرك لصنع تموجات طبيعية.

خذي عدة خصل من الجهة الامامية وقومي بتثبيتها في الخلف بواسطة الدبابيس.

4- التسريحة المائية البوب:

من احدث صيحات الشعر لهذا الموسم، يمكنك ان تختاري هذه التسريحة الجذابة، التي يمكنك ان تطبقيها بالخطوات التالية:

ابدأي بترطيب شعرك وسرحيه لتتخلصي من تشابكه.

قومي بتطبيق الواكس على شعرك من الامام.

سرحي شعرك الى الخلف وحاولي صنع البوب من الاعلى وتمتعي بتسريحة جذابة.

إذاً، ان هذه التسريحات المميزة للشعر القصير يمكنك ان تختاريها لمناسباتك وسهراتك، كما يمكنك ان تعتمدي اجمل قصات الشعر القصير ليومياتك.

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