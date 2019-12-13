"Benefit" تطلق برايمر مرطّب جديد للبشرة

هل تبحثين عن وجهك يساعدك على إخفاء المسام والمحافظة على بشرة لينة ومشرقة خالية من الشوائب؟ ياسمينة ستعرفك على المستحضر الأفضل والأجدد من Benefitوهو The POREfessional. إكتشفي مكوناته السّحرية وكيف يعمل على منحك أفضل ما تتمنين فتبقي دائماً على ثقة بنفسك وبإطلالتك المثالية.

ييتميّز هذا البرايمر يقدرته على تخفيف مظهر المسامات التي تزعج كل إمرأة كما أنه يملأ الخطوط الدقيقة، ويُحافظ على ثبات المكياج، ولا يكتفي بذلك فحسب، بل يرطّب أيضاً البشرة وينعشها بفضل تأثيره الذي يدوم 12 ساعة، وفي المناسبة اليك أفضل خلطات طبيعية لترطيب البشرة الجافة في الشتاء.

بالإضافة الى ذلك، يتمتع برايمر The POREfessional بتركيبة خالية من الزيوت ما يجعله من أفضل المستحضرات لاسيما للبشرة الدهنية التي تعاني من المسامات، كما يتميز بقوام خفيف يترك لك بشرة ناعمة بملمس الحرير وذلك بفضل المكونات المصنوع منها وهي حمض الهيالورونيك الذي يجذب الرطوبة ويساهم في المحافظة على ترطيب البشرة، بالإضفة الى زبدة الشيا المعروفة بقدرتها على التنعيم.

يُذكر أنه يأتي الى جانب هذه التركيبة المميزة مستحضر آخر وهو The POREfessional Pearl Primer الذي بدوره يخفف أيضاً مظهر المسام ويضفي إشراقة ناعمة ولامعة الى البشرة.وفي المناسبة اليك أفضل خطوات الماكياج لإخفاء المسام

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وأخيراً، إن هذا المستحضر سيكون متوفر حصرياً في متاجر سيفورا بدءاً من 01/01/2020.

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