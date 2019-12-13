افضل طريقة لـ"الويفي" للشعر الطويل بخطوات سهلة وبسيطة

ان افضل طريقة الويفي للشعر الطويل بخطوات سهلة وبسيطة هو من الامور التي من الضروري ان تتقنيها لتسريحة شعر ويفي انيقة. لذلك، اليك هذه الخطوات من ياسمينة.

1- الفير:

ان عمل تسريحة الشعر الويفي بالفير هو من اكثر الاساليب المستعملة للحصول على تسريحة انيقة وجذابة.

ابدأي بغسل شعرك ثم قومي بتجفيفه جيداً بواسطة مجفف الشعر مع التأكد من تسريحه للتخلص من التشابك.

قسمي شعرك الى اربعة اقسام وصبتيها بملقط الشعر، بعد ان تتأكدي منوضع الفير بالكهرباء ووصوله الى الحرارة المناسبة.

قسمي الشعر الى خصل صغيرة وقومي بلفها حول الفير ثم اتركي الخصلة منسدلة لتبرد.

اتبعي الخطوات نفسها على كامل الشعر وتمتعي بشعر ويفي مميز.

2- ذيل الحصان:

ان تسريحة ذيل الحصان بطريقة معينة يمكن ان يساعدك على الحصول على تسريحة ويفي روعة.

بعد تسريحة الشعر بتسريحة الشعر المالس قومي بربطه على طريقة ذيل الحصان.

قسمي ذيل الحصان الى اقسام صغيرة وقومي بربط كل قسم بطرفه باحكام.

اتركي الشعر مربوطاً طوال الليل وقومي بفكه صباحاً لتحصلي على تموجات طبيعية.

3- الضفيرة:

ان اعتماد تسريحة الضفيرة هي ايضاً من الاساليب الاكثر استعمالاً لجعل الشعر ويفي.

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بعد الاستحمام قومي بتسريح شعرك جيداً للتخلص من التشابك.

قومي بتضفير الشعر ضفيرة واحدة او يمكنك ان تقسمي الشعر وتصنعي عدة ضفائر بحسب عرض التموجات التي تريدينها.

اتركي شعرك طوال الليل ويمكنك ان تساعديه عبر تجفيف الضفائر بمجفف الشعر.

فكي الضفائر وتمتعي باطلالة مموجة جذابة.

4- بنسات الشعر:

ايضاً من الاساليب الرائجة لعمل تسريحة الشعر الويفي اعتماد بنسات الشعر.

قومي بغسل الشعر ثم قومي بتسريحه للتخلص من تشابكه.

قسمي شعرك الى خصل صغيرة ثم قومي بلف الخصل وتثبيتها بالبنسات.

اتركي شعرك يجف طبيعياً طوال الليل او الجأي الى مجفف الشعر.

قومي بفك شعرك ورشي عليه مثبت الشعر لتثبيت تموجات شعرك.

إذاً، بعد هذه هي الخطوات الفعالة التي تساعدك للحصول على شعر ويففي جذاب وانيق

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