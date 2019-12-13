4 عادات يومية تعزز كثافة شعرك

ما من شيئ أجمل من شعر المرأة الكثيف والمفعم بالحيوية، فهو يضفي الجاذبية الى لوكها ليمنح إطلالتها رونقاً مميزاً. ولأن ياسمينة تعلم جيداً ما مدى أهمية الشعر الطويل والكثيف للمرأة العربية إختارت أن تعرفك على أهم 4 عادات يومية تغذي الشعر وتضفي الحيوية والحياة الى إطلالته. إكتشفيها وأدخليها الى روتينك اليومي عبر:

تدليك فروة الرأس : إمنحي فروة رأسك القليل من وقتك واهتمي بها من خلال تدليكها لمرة في اليوم على الأقل واحرصي على أن تكون صباحاً أو قبل النوم. أدخلي أصابع يديك داخل الفروة، ودلّكي الجذور جيداً بحركات دائرية ودائرية معاكسة. هذه الطريقة تعزز الدورة الدموية وتوصل كميات أكبر من الأوكسيجين الى الجذور ما يسمح لها بالنمو بطريقة أسرع وأصح.

اختيار شامبو وبلسم مناسبين : إختاري دائماً الشامبو المناسب تماماً لنوع شعرك، واحرصي على أن يكون خال من مادة الألومينيوم وغيرها من المواد الكيميائية الصّلبة. أما بما يخص البلسم فاختاريه أيضاً مناسباً لنوع شعرك لكن إياك واعتماده عند الجذور اكتفي بتطبيقه عند الأطراف فقط.

قناع الزيوت الطبيعية : يحتاج ا لشعر للزيوت الطّبيعية حتى يحافظ على صحته فيتغذى من الفيتامينات التي تحتوي تلك الزيوت . وهنا تنصحك ياسمينة باختيار زيت الخروع واللوز، واعتمادهما على الفروة ما يلعب دوراً أساسياً في تسريع نمو الشعر وتغذيته. طبقي هذا القناع لمرة كل أسبوعين على الأقل.

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تناول مأكولات مناسبة: لا تبخلي على نفسك بتناول المأكولات الصّحية لاسيما تلك الغنية بالفيتامين E كاللوز والأفوكادو وغيرها... أضيفي هذه الأنواع الى وجباتك اليومية وابقي محافظة على شعر كثيف، لامع ولا يتساقط أبداً.

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