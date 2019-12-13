طريقة صبغة الشعر أشقر رمادي فاتح

من اجمل الوان الصبغات هي صبغة اشقر رمادي فاتح على الشعر الاسود، ولتتمكني من صبغ الشعر بهذا اللون المميز تعرفي مع ياسمينة على هذه الطريقة.

طريقة صبغة اشقر رمادي فاتح على الشعر الاسود

من اجمل صبغات الشعر التي يمكنك اعتمادها للتغيير في لون شعرك هي صبغة الشعر الأشقر، وفي الآونة الأخيرة لاقت صبغة الشعر باللون الرمادي ضجة واعجاباً كبيراً واعتمدتها الكثير من النساء، فقامت النساء بدمج هذين اللونين سوياً للحصول على إطلالة عصرية وجذابة. فما هي طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي

المكونات:

عبوتين من صبغة الشعر الأشقر وعبوة من صبغة الشعر الرمادي الأشقر.

فرشاة لصبغ الشعر.

دبابيس للشعر.

وعاء نظيف.

فازلين أو كريم آخر.

قفازات.

فرشاة شعر.

شامبو وبلسم.

مشط ذو أسنان رفيعة.

طريقة التطبيق

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احرصي أولاً على ارتداء ملابس قديمة او ضعي منشفة على الأكتاف.

احضري الوعاء وضعي فيه العبوتين مع المزج جيداً.

مشطي شعرك جيداً قبل الصبغ لكي تتخلصي من التشابك إن وجد.

قومي بتقسيم شعرك الى 4 أقسام إبتداءً من الأمام الى الأسفل.

احرصي على دهن بشرتك بفازلين أو أي كريم آخر لتمنعي تلطيخ البشرة ارتدي القفازات.

ابدئي الآن بصبغ شعرك من الجذور وصولاً الى الجبهة واسفل الشعر بإستخدام فرشاة الصبغ.

استخدمي الآن المشط الرفيع لسحب الصبغة الى آخر الشعر.

ضعي قبعة الاستحمام او قبعة بلاستيكية على الشعر.

اتركي الصبغة لمدة 30 الى 45 دقيقة مع التأكد من ثبات اللون بعد مرور 20 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت، قومي بغسل الشعر جيداً واستخدمي الشامبو المناسب للصبغة.

ضعي القليل من البلسم على الشعر واحرصي على عدم الإستحمام لمدة يومين.

اذاً، من هنا تكوني قد تعرفت على طريقة صبغ الشعر الاسود لرمادي أشقر، ومن المهم جداً المحافظة على الصبغة لفترة طويلة!

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