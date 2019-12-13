وفاء الكيلاني تظهر بالشعر الطويل للمرة الأولى

القاهرة – لايف ستايل
في خطوة غير متوّقعة نشرت وفاء الكيلاني صورة لها على حسابها الرسمي على انستغرام بالشعر الطويل، لتكون المرّة الأولى التي نرى فيها وفاء بهذه الإطلالة ، حيث أنّها من النجمات اللواتي اعتدن معهنّ على الشعر الكاريه، واللواتي يخترن إطلالات عنوانها الجرأة.
ومن خلال التعليق الذي كتبته الإعلامية المصريّة يتضّح أنّ الصورة هي دعاية لماركة عدسات لاصقة، إسمها عدسات أديرا aderralenses واللون الذي اختارته يدعى " كارمن" مشيرة إلى أنّه من ألوانها المفضّلة في هذه المجموعة. وفي تفاصيل الإطلالة، لفتت وفاء إلى أنّ تنسيقها يحمل توقيع سيدريك حداد، والمكياج لفيرا يمين، والشعر لفيكتور كيروز، والصورة التقطت بعدسة مصور النجمات والمشاهير شربل أبو منصور.
صحيح أنّ الصورة تظهر أنّ الشعر الطويل ليس طبيعيا وهو عبارة عن وصلات اصطناعية إلا أنّ الكثير من التعليقات أثنت على اللوك الجديد لزوجة النجم السوري تيم حسن، وظنّ البعض أنّ الإطلالة حقيقية، في حين آراء أخرى فضّلتها بالشعر القصير، ووجدت أنّ ما فعلته ليس بالخطوة الصائبة. في الواقع نجد أنّ الشعر الطويل جميل، إلا أنّ ملامح وجه وفاء الكيلاني يليق به الشعر القصير!
وكانت وفاء الكيلاني عبّرت عن حبّها لتيم حسن أمام "أم جبل" في برنامجها العام الفائت.
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