3 خطوات لتطبيق ماكياج البشرة السمراء

إنّ سحر البشرة السمراء وجاذبيّتها، تزيدان من نسبة الجمال لدى المرأة، لذا تتميّز المرأة العربية بإطلالتها الأخاّذة وبجمال بشرتها. إلا أنّ البشرة الداكنة بطبيعتها تتطلّب عناية مضاعفة (جربّي 3 خلطات تبييض للبشرة السمراء) ودقّة في اختيار مستحضرات الماكياج وتطبيقها.



ولتستمتعي بإطلالة بشرتك السمراء وتأثيرها الساحر، إليك 3 أسرار خاصّة بالماكياج وأساسيّة لإطلالة متجدّدة.

- الهايلايتر:

لا تحرمي ماكياجك من الضوء، إذ إنّها الأكثر حاجة إليه كونها داكنة، وقد تضيع ألوان الماكياج من دونه.

لا شكّ أنّك ستختارين كريم أساس كثيف بالملمس الجاف لتطمسي لمعان بشرتك الدهنية بطبيعتها، إلّا أنّك مدعوة لخلق التوازن في ماكياج بشرتك، لذا اللمعة ضرورية بواسطة الهايلايتر.

طبّقي الهايلايتر على المناطق البارزة في وجهك، مثل الجبين، الأنف، الذقن، وأعلى الخدود. إن أهميّة إبراز هذه المناطق تأتي في إطار زيادة سعة المدى في وجهك، والضوء على بشرتك.

** - لمعة الظلال: ([4 أخطاء ترتكيبنها خلال وضعك ظلال العيون)**](/ماكياج/العيون/71494-4-أخطاء-ترتكيبنها-خلال-وضعك-ظلال-العيون)

من الجميل أن تحافظي على جفون لمّاعة بتطبيق ظلال العيون الميتاليكية بتركيبتها البراقة. إختاريها بالألوان البرونزية، الذهبية، أو الترابية، لأنّها تليق بلون بشرتك السمراء.

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حاولي ألا تدمجي لونين لظلال العيون البراقة، بل طبّقي لوناً واحداً، إذ إنّ اللمعة فيها ستتغير بحسب الضوء. لتثبيت لمعة ظلال العيون، طبّقي الفازلين قبلها بعدها إمرغيها إن كانت بالتركيبة الكريمية أو حتى البودرة.

- ملمس الوجنتين: (إكتشفي سرّ تطبيق البلاش)

إعملي على تطبيقي البلاش بالتركيبة البودرية الجافّة، عند آخر وجنتيك بالقرب من أذنيك. بذلك تساهمين بتوسيع المدى وترك المجال للألوان المضيئة كي تبرز سحر بشرتك.

إنتبهي ألا تتخطّي حدود الهايلاتير عند أعلى وجنتيك، فهو يفصل بلونه الأبيض بين منطقة حول العينين والبلاش. إختاري البلاش بالألوان الترابية أو لون المشمش الجذاب.

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