بالثلج.. اختبر صحة قلبك في 30 ثانية فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

نحتاج دائمًا إلى الاطمئنان على صحة القلب بشكل دوري، وقد لا يستطيع البعض الذهاب إلى الطبيب في بعض الأوقات، لذا يبحث عن اختبار مؤقت للاطمئنان على صحته لحين الذهاب إلى المختص.

نقدم لكم اختبارًا سريعًا يساعدكم على التحقق من صحة القلب خلال 30 ثانية فقط، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".

صب قطع من الثلج مع ماء بارد داخل إناء كبير، وضع يديك داخله لمدة 30 ثانية فقط، لمعرفة مدى استجابتك للبرد.

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بعد مرور الوقت اللازم "30 ثانية" ستجد نتيجتين، إما إحمرار أصابعك وهذا يعني أنه لا توجد لديك أي مشكلة تتعلق بالأكسجين في الدم، أو القلب، وهذا يعني أن صحتك جيدة.

أما النتيجة الثانية هي الشحوب أو الزرقة، ما يعني أنه لديك مشاكل في الدورة الدموية، وانخفاض في مستوى الأكسجين بخلايا الدم الحمراء.

يجب عليك في هذه الحالة أن تدفيء يديك وتدلكها حتى تعود للوضع الطبيعي، لكن إن لم يحدث ذلك عليك التوجه إلى الطبيب فورًا، خاصة وإن وجدت أعراض مثل صداع في الرأس ألم في الصدر، حمة، تنميل في الذراعين أو الساقين أو اصابع القدم.