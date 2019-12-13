إطلالات النجمات: سيرين عبد النور تخطف الأنظار.. رانيا يوسف بفستان جريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

سيرين عبد النور تتألق بالأسود البراق:

تألقت سيرين عبد النور بفستانًا من الدانتيل، باللون الأسود البراق، بأكمام طويلة، وبقصة "High Neck"، وتميز الموديل بالنقوش والرسوم الناعمة والمرصعة بالحبيبات البراقة.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع للخلف، مع مكياجًا ناعمًا بالألوان النيود.

بوسي بفستان باللون الفضي:

Advertisements

اختارت بوسي فستانًا باللون الفضي البراق، مرصعًا بالكامل بالحبيبات البراقة والأحجار الصغيرة، وجاء التصميم بقصة ضيقة من أعلى وتنورة واسعة من أسفل، وتميز الموديل بأكمام طويلة، أخد أحدهما شكل الكاب، وقصة رقبة دائرية واسعة.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي مع مكياجًا قويًا، إذ اعتمدت أحمر شفاه باللون المارونى الغامق، مع رسمة عيون سموكى.

مي عمر بفستان قصير:

ارتدت مي عمر فستانًا قصيرًا، باللون الأصفر الماسترد، من خامة المخمل، بأكمام طويلة، وتميز الموديل برسمة جانبية باللون الأسود، واختارت تصفيفه الشعر المنسدل للخلف، مع مكياجًا ناعمًا، ركزت على رسمة العيون الدخانية وأحمر الشفاه الكاشمير.

رانيا يوسف بفستان لامع أسود:

تألقت رانيا يوسف بفستانًا قصيرًا، باللون الأسود للامع، وتميز الموديل بأكمام طويلة، وفاتحة صدر جريئة، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع والمنسدل على الجانبين.

واختارت مكياجًا ركزت فيه على رسمة العيون السموكى القوية مع أحمر شفاه نيود ماط.