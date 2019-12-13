ما الذي بحث عنه المصريون على "جوجل" في 2019؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عبر عام مضى ولم يتبقى منه سوى القليل من الأيام، شغلت العديد من الأحداث على مختلف الأصعدة، حيّزاً من اهتمامات المصريين، فمن الكرة والرياضة إلى الفن والثقافة حتى السياسة والموضوعات الاجتماعية، يتفاعل الكثيرون مع الأحداث فور وقوعها عبر الإنترنت، وسرعان ما يبحثون عنها عبر محرك البحث "جوجل" لمعرفة المزيد.

وأظهر مؤشر البحث "جوجل" اهتمامات المصريين على مدار عام 2019، وأعدّ قائمة بالكلمات الأكثر بحثاً خلال السنة، إذ يستخدم 37.9 مليون مصري الإنترنت، بما يعادل 44.3% من إجمالي السكان، وفق تقرير صادر عن وزارة الاتصالات.

1- مباريات الدوري المصري

وحازت الرياضة على جزء كبير من اهتمامات المصدرية إذ احتلت "مباريات الدوري المصري" المركز الأول في قائمة المواضيع الأكثر بحثا هذا العام، وارتفع مؤشر البحث بداية من شهر سبتمبر حتى ديسمبر الجاري.

2- نتيجة الثانوية العامة

في المركز الثاني، جاءت نتيجة الثانوية العامة، إذ ارتفع مؤشر البحث مع بداية الحديث عن الإعلان عن النتجية في 7 يوليو الماضي، وبدأ في الانخفاض أواخر شهر سبتمبر مع نهاية الإعلان نتيجة الدور الثاني.

3- الأهلي ضد الهلال

وجاءت مباراة الأهلي ضد الهلال، في المركز الثالث بقائمة "جوجل" للكلمات الأكثر بحثا خلال العام، إذ ارتفع مؤشر البحث إلى أقصاه في بداية الشهر الجاي.

4- محمد علي

واحتل المركز الرابع، الفنان والمقاول الهارب محمد علي صاحب شركة أملاك للمقاولات والذي يهاجم مؤسسات الدولة، عبر فيديوهات يبثها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وازداد اهتمام المصريين في سبتمبر الماضي، وهو التوقيت ذاته الذي استضاف فيه الإعلامي أحمد موسى، الكابتن علي عبد الخالق، بطل العالم سابقًا في كمال الأجسام، ووالد الهارب محمد علي، الذي تبرأ من تصرفات ابنه وأدانها بشدة.

5- كأس الأمم الأفريقية

اهتم المصريون بالبحث عن كأس الأمم الأفريقية والتي نظمتها مصر، في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، واقتنص فيها المنتخب الجزائري اللقلب، وخرج منها المنتخب الوطني بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا في الدور الـ16 من البطولة، وما إن طويت صفحة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، أُقيل المدير الفني خافيير آجيير، وتحدث بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة تولي مدرب وطني.

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6- مسلسل زلزال

أيضا كان من بين قائمة الأكثر بحثا مسلسل زلزال الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو بطولة الفنان محمد رمضان والممثلة حلا شيحة والذي يعد العمل الأول لها بعد عودتها إلى الفن، وارتفع مؤشر البحث خلال الشهر الكريم.

7- الهيئة الوطنية للانتخابات

وفي أبريل الماضي، ارتفع مؤشر بحث المصريين على "جوجل" عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال الاستفتاء على الدستور الذي أجري في هذه الفترة عن بعض المواد الدستورية، وأعلن حينها المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جملة المصوتين بالموافقة 23 مليون و416 ألف و741 صوتا، بنسبة 88.83%، أما عدد الموصوتين بعدم الموافقة 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.

8- أغنية مافيا

في المرتبة الثامنة جاءت أغنية مافيا الذي غناها الفنان محمد رمضان، في يناير الماضي، ولعل الأغنية حصدت أكثر من 165 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

9- عمرو وردة

وحاز عمرو وردة لاعب منتخب الوطنى الأول لكرة القدم المحترف بصفوف لاريسا اليوناني، المرتبة التاسعة في القائمة، وذلك على خلفية تداول فيديو إباحي في أثناء مشاركته مع المنتخب بكأس الأمم الإفريقية 2019، وعلى إثره قرّر الاتحاد إيقافه قبل أن يوافق على انضمامه مجدداً للعب مع المنتخب.

10- thanos

وفي المرتبة الأخيرة جاء thanos، وهو شخصية شرير خارق وخيالي ظهرت في عالم السينما، بداية من العام 2012 حتى العام الجاري خلال فيلم Avengers: Endgame.