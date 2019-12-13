سيرين ودرة زروق تتنافسان بالأزرق .. من الأكثر أناقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - سيرين عبد النور ودرة زروق تُعتبران من النجمات الأكثر أناقة في الوطن العربي، وهذا العام كان مميزًا بالنسبة لكلاتاهما ولا سيما من ناحية الاطلالات، حيث إننا شاهدناهما بأجمل التصميمات وأكثرها عصرية، من فساتين السهرة الى التنسيقات اليومية، ومؤخرًا تألقت كلّ منهما في فساتين سهرة باللون الأزرق، سيرين اختارت فستانها من زهير مراد، للمشاركة بمهرجان الأفلام القصيرة في دبي، ودرة اختارته من ليث معلوف، لتلقّي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان نجم العرب، فمن بدت الأجمل باللون الأزرق؟



سيرين عبد النور في فستان أزرق من زهير مراد:

سيرين عبد النور في فستان باللون الأزرق من زهير مراد





اطلالة اتسمت بالأنوثة والفخامة، شاهدنا بها سيرين عبد النور وقد تألقت في فستان باللون الأزرق الغني من زهير مراد Zuhair Murad، محدد الخصر وياقته مفتوحة على شكل حرف V، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش مخمل باللون النيلي، ومجوهرات ماسية بارزة، واعتمدت تسريحة شهر منسدلة وقد بدت غاية في الأناقة، لا سيما وأنّ الاطلالة حملت طابعًا كلاسيكيًّا راقيًا.

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درة زروق في فستان أزرق من ليث معلوف:

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درة زروق متألقة في فستان أزرق من ليث معلوف



من جهة ثانية شاهدنا درة زروق وقد اعتمدت هي أيضًا اطلالة في فستان باللون الأزرق اختارته من ليث معلوف، وقد كانت الاطلالة موفقة لكنها بدت أكثر عصرية وشبابية من اطلالة سيرين، إن كان من ناحية قصة الفستان المكشوفة عند البطن أو قماشه البليسيه، وحتى تسريحة الشعر التي اعتمدتها كانت لافتة، واختيارها لحقيبة كلاتش باللون الفضي الميتالك.

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سيرين عبد النور اعتمدت الأزرق باطلالة كلاسيكية فاخرة من زهير مراد، ودرة زروق اختارته باطلالة أكثر عصرية من ليث معلوف، شاهدي الصور واختاري من برأيكِ بدت الأكثر أناقة بالأزرق.