نسقي الأزياء البراقة بأسلوب كارلا حداد الجذاب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - الأزياء البراقة مازالت من الأكثر رواجًا في الموضة، وقد شاهدناها على منصات مختلف دور الأزياء العالمية لموسم خريف وشتاء 2019-2020 بألوان وتصميمات مختلفة، وكذلك شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات وقد تألقن في هذه الأزياء في الكثير من المناسبات، ومنهنّ كارلا حداد التي تعشق الأقمشة البراقة، وكثيرًا ما نسقتها هذا العام بأساليب عصرية وجذابة، وفي حال كنتِ أيضًا من المعجبات بالأزياء البراقة، ننصحكِ أن تستوحي أجمل الأفكار المتنوعة من كارلا حداد.



البنطلون البراق بأسلوب كارلا حداد:

بنطلون براق أسود نسقته كارلا حداد مع قميص أبيض





اعتمدت كارلا حداد مؤخرًا لوك مميزًا جمع بين الكلاسيكية والعصرية، حيث اختارت بنطلون جينز مشكوكًا بالترتر الأسود البراق، وقد نسقت معه قميصًا أبيض بقصة ناعمة، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ باللون الأخضر الفاتح، وعقد ماسي مرصع بحجر أخضر أيضًا.

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فستان ميدي باللون الفضي تألقت به كارلا حداد:

فستان باللون الفضي تألقت به كارلا حداد



اطلالة رائعة نسقتها كارلا حداد مؤخرًا، ذكرتنا باطلالات نجمات الخمسينيات، وقد اختارت فستان ميدي باللون الفضي البراق، بقصة ناعمة مع أكمام طويلة وتنورة كلوش وصل طولها أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك أيضًا، وأقراطًا ماسية.

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توب براقة نسقتها كارلا حداد بأسلوب أنثوي:

نسقت كارلا حداد توب براقة كتف واحد مع بنطلون أسود



هنا اختارت كارلا حداد توب براقة باللونين الأسود والأبيض بقصة الكتف الواحدة الرائجة هذا الموسم، وقد نسقت معه بنطلونًا أسود بخصر عالٍ قصة أرجله ضيقة، وصندلًا بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف، وسوارًا ماسيًّا بتصميم مبتكر.

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فستان براق اختارته كارلا حداد لاطلالة مسائية:

فستان سهرة براق باللون الأزرق تألقت به كارلا حداد





فساتين السهرة البراقة تناسب كارلا حداد كثيرًا، وفي أكثر من مناسبة شاهدناها في تصميمات متنوعة منها، وهنا اختارت فستان سهرة ماكسي من الترتر البراق باللون الأزرق الغني، بقصة الكتف الواحدة، وله فتحة طويلة على الساق وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من الجلد والكريستال، وزينت اللوك بمجوهرات ماسية ناعمة.



الأزياء البراقة موضة هذا الموسم، شاهدي كيف نسقته كارلا حداد بأساليب متنوعة ومختلفة لمناسباتها المسائية، واستوحي منها بعض الأفكار العصرية والجذابة.