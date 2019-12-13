صيحات موضة ملابس شتوية بالمخمل

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - يأتي قماش المخمل على رأس قائمة الأقمشة الشتوية، خاصة لهذا الموسم حيث أن معظم الدور العالمية والعلامات التجارية البارزة أدخلته في تصميم أزيائها.
ويعتبر المخمل من أحدث صيحات الموضة، فهو له جاذبية خاصة وخاصة في الكارديغان وفي البلوفر في الشتاء.
تنسيق ملابس المخمل
نسقي البلوفر المخمل مع البنطلون الجينز واستمتعي بلوك رائع وكاجوال، كل ما عليك فعله هو اختيار بلوفر فضفاض بلون مميز لك، وضعي الطرف الأمامي له في البنطلون واستمتعي بلوك مثالي.
اختاري كارديغان اللون الأصفر المخمل ونسقيه مع توب باللون الأزرق المزين بالأزهار ونسقيه مع بنطلون أسود.
اختاري سويت شيرت مخملي باللون البنفسجي واستمتعي بجو الشتاء البارد بستايل جذاب للغاية.
هل فكرتي في تنسيق البلوفر المخملي مع التنورة البليسيه؟ اختاري البلوفر باللون الأصفر ونسقيه مع التنورة باللون الأبيض واستمتعي بلوك مثالي.
بلوفر متساقط الأكتاف أو off shoulder سيكون مميزا، فقط استمتعي به مع إطلالاتك الشتوية ونسقيه مع بنطلون جينز.
لا تتردي في مشاهدة الصور واستلهمي منها أفكار مختلفة للأزياء المخملية في الشتاء.
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